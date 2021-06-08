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Успеть до саммита с Путиным: президент Польши хочет встретиться с Байденом

Лера Букина
1 час назад
Польские власти добиваются встречи президента республики Анджея Дуды с американским лидером Джо Байденом перед тем, как состоится его встреча президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Rzeczpospolita.
Успеть до саммита с Путиным: Дуда хочет встретиться с Байденом
Фото: ReutersReuters
Напомним, что встреча должна пройти 16 июня.
Как сообщает издание, ссылаясь на источники, Байден не оповестил ни Польшу, ни Украину перед тем, как 19 мая заявить, что он не собирается продолжать блокаду строительства газопровода «Северного потока - 2».
Варшава опасается, что такой поступок будет
определяющим для подхода администрации Байдена к Польше и другим странам Восточной Европы.
Лучший способ снизить опасения Польши – устроить личную встречу Анджея Дуды с Байденом по случаю саммита НАТО в Брюсселе 14 июня за два дня до переговоров в Женеве лидеров США и России. Но стоит подчеркнуть, что американский лидер запланировал лишь встречу с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.
Польское издание информирует, что Байден и Дуда не разговаривали по телефону несколько месяцев. В Варшаве указывают на «охлаждение отношений» и «напряженность».
Путин и Байден встретятся в Женеве. Как сообщила пресс-служба главы российского государства, президенты намерены обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.
В мире,Джозеф Байден,Анджей Дуда,Владимир Путин,НАТО,ИТАР-ТАСС,Польша,
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