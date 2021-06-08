Успеть до саммита с Путиным: Дуда хочет встретиться с Байденом

Фото: Reuters Reuters

Напомним, что встреча должна пройти 16 июня.

Как сообщает издание, ссылаясь на источники, Байден не оповестил ни Польшу, ни Украину перед тем, как 19 мая заявить, что он не собирается продолжать блокаду строительства газопровода «Северного потока - 2».

Варшава опасается, что такой поступок будет

определяющим для подхода администрации Байдена к Польше и другим странам Восточной Европы.

Лучший способ снизить опасения Польши – устроить личную встречу Анджея Дуды с Байденом по случаю саммита НАТО в Брюсселе 14 июня за два дня до переговоров в Женеве лидеров США и России. Но стоит подчеркнуть, что американский лидер запланировал лишь встречу с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

Польское издание информирует, что Байден и Дуда не разговаривали по телефону несколько месяцев. В Варшаве указывают на «охлаждение отношений» и «напряженность».