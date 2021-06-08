Пока вы спали: Тихановская поговорит с Путиным через Байдена

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Фото: ТАСС ТАСС

Тихановская поговорит с Путиным через Байдена

При этом ранее Вашингтон подтвердил наличие белорусского вопроса в российско-американской повестке дня. А эксперты, мнение которых приводит «Независимая газета», уверены , что Байден обозначит ситуацию в Беларуси как неприемлемую.

Российские авиакомпании призвали отложить введение запрета на регистрацию лайнеров в реестрах иностранных государств с 2023 года на поздний срок, так как сейчас это создаст проблемы с подписанием новых контрактов с лизингодателями и расширением воздушного флота, пишут «Известия».

По данным Росавиации, за рубежом зарегистрированы больше 700 российских самолетов, из-за этого бюджет страны ежегодно теряет до 50 миллионов долларов.

В России до конца 2022 года пройдет эксперимент по внедрению цифрового профиля учащихся, который будет сформирован при первом обращении за образовательной услугой, например, при зачислении в детский сад или первый класс, и отражать все достижения ребенка. Об этом со ссылкой на концепцию Минпросвещения сообщает «Коммерсант».

При этом ряд экспертов сомневается в эффективности сбора такого массива данных, так как в случае утечки эти сведения могут быть использованы против детей.

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков направил письмо главе государства Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающим пенсионерам. Документ размещен на сайте ФНПР.

«Необходимо устранить допущенную несправедливость, вернуть недоплаченные суммы, восстановить индексацию и справедливое формирование пенсионных прав, исключив ограничение по баллам для работающих пенсионеров», - говорится в письме.

«Росатом» намерен в ближайшее время представить правительству план новых атомных технологий на 506 млрд рублей, который должен стать частью стратегии социально-экономического развития РФ до 2030 года. Об этом сообщает газета «Коммерсант».