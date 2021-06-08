Пока вы спали: Тихановская поговорит с Путиным через Байдена

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Тихановская поговорит с Путиным через Байдена
При этом ранее Вашингтон подтвердил наличие белорусского вопроса в российско-американской повестке дня. А эксперты, мнение которых приводит «Независимая газета», уверены
, что Байден обозначит ситуацию в Беларуси как неприемлемую.
Российские авиакомпании призвали отложить введение запрета на регистрацию лайнеров в реестрах иностранных государств с 2023 года на поздний срок, так как сейчас это создаст проблемы с подписанием новых контрактов с лизингодателями и расширением воздушного флота, пишут
«Известия».
По данным Росавиации, за рубежом зарегистрированы больше 700 российских самолетов, из-за этого бюджет страны ежегодно теряет до 50 миллионов долларов.
В России до конца 2022 года пройдет эксперимент по внедрению цифрового профиля учащихся, который будет сформирован при первом обращении за образовательной услугой, например, при зачислении в детский сад или первый класс, и отражать все достижения ребенка. Об этом со ссылкой на концепцию Минпросвещения сообщает
«Коммерсант».
При этом ряд экспертов сомневается в эффективности сбора такого массива данных, так как в случае утечки эти сведения могут быть использованы против детей.
Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков
направил письмо главе государства Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающим пенсионерам. Документ размещен на сайте
ФНПР.
«Необходимо устранить допущенную несправедливость, вернуть недоплаченные суммы, восстановить индексацию и справедливое формирование пенсионных прав, исключив ограничение по баллам для работающих пенсионеров», - говорится в письме.
«Росатом»
намерен в ближайшее время представить правительству план новых атомных технологий на 506 млрд рублей, который должен стать частью стратегии социально-экономического развития РФ до 2030 года. Об этом сообщает
газета «Коммерсант».
Одна из целей проекта «Новая атомная энергетика» - увеличить экспорт ядерных технологий. Самое дорогостоящее направление подразумевает разработку и строительство линейки АЭС малой мощности и оценивается в 260 млрд руб., из которых 39,15 млрд руб. планируется получить из бюджета. Кроме того, «Росатом» намерен начать продажи топлива для зарубежных АЭС и стать лидером на этом рынке.