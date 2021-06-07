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США удалось вернуть большую часть денег, выплаченных хакерам DarkSide

ТК «Звезда»иещё 2
14 минут назад
Министерство юстиции США смогло обнаружить и вернуть большую часть денег, выплаченных в качестве выкупа хакерам группы DarkSide, которые взломали нефтепровод Colonial Pipeline. По данным СМИ, компании-оператору пришлось отдать вымогателям более 4 миллионов долларов.
США вернули часть выплаченных хакерам денег
Фото: ReutersReuters
«Министерству юстиции удалось обнаружить и вернуть большую часть выкупа Colonial, который был уплачен сети DarkSide после атаки вируса-вымогателя в прошлом месяце», - заявила на брифинге первый замгенпрокурора США Лиза Монако.
В мае из-за кибератаки на трубопровод компании Colonial Pipeline в США начался дефицит бензина. Цены на топливо начали расти, а на заправках образовались километровые очереди.
В мире,Минюст РФ,Министерство юстиции США,Соединенные Штаты,
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