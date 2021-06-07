"Шантаж глобального уровня": Зеленский пожаловался Байдену на "Северный поток - 2"

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.