В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

«Санкции неприемлемы»: Канада недовольна мерами России против 9 её граждан

News.ruиещё 16
1 час назад
Канада считает необоснованными санкции России в отношении девяти граждан страны. Им запретили въезжать на территорию РФ, что, по мнению МИД Канады, «неприемлемо». Об этом пишет ТАСС.
«Санкции неприемлемы»: Канада выразила недовольство России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Нам известно о решении РФ запретить девяти канадцам въезд в Россию в ответ на санкции, введённые Канадой 24 марта. Санкции России против граждан Канады, в том числе членов правительства, неприемлемы и необоснованны, — сказали дипломаты.
При этом сами канадские политики 24 мая ввели ограничительные меры против РФ. Однако, по их словам, у них был весомый повод — ситуация вокруг блогера Алексея Навального и его сторонников, чьи «гражданские права были нарушены». Москву в связи с этим обвиняли в «сужении пространства для гражданского общества и независимых голосов».
В Канаде также сообщили, что продолжат работать с теми, кто был включён в российский санкционный список, «и с партнёрами в защиту демократии».
Российские власти 7 июня внесли в санкционный список девятерых граждан Канады, сообщили в МИД РФ. Москва, расширившая чёрный список, считает их причастными к формированию антироссийской политики.
В мире,Политика,Санкции,Алексей Навальный,ИТАР-ТАСС,Россия,Канада,
38
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители