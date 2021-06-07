Многоствольный легкий танк венесуэльской армии показали на видео

Легкий танк АМХ-13 французского производства венесуэльские военные превратили в машину огневой поддержки. Для этого на нее установили шесть 106-мм безоткатных орудий, 12,7-мм пулемет и 81-мм миномет.

На обнародованном видео продемонстрированы различные варианты применения, в том числе ведение огня из пулемета М2 в дневных и ночных условиях, а также стрельбы из безоткаток. Последние имеют кумулятивные боеприпасы с дальностью 1200-1350 метров, а также осколочно-фугасные выстрелы и снаряды с готовыми поражающими элементами