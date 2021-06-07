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Лукашенко учредил в Белоруссии праздник по случаю раздела Польши

Lenta.ru
1 час назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об учреждении в республике нового праздника — Дня народного единства. Об этом сообщает близкий к пресс-службе политика Telegram-канал «Пул Первого».
Лукашенко учредил праздник по случаю раздела Польши с Третьим рейхом
Фото: ТАССТАСС
Торжественные мероприятия по этому случаю будут проходить 17 сентября. В этот день в 1939 году Западная Белоруссия была включена в состав СССР по итогам раздела Польши с Третьим рейхом, однако официально связь праздника с этим событием не подтверждается.
«Выбор даты подчеркивает преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность белорусской нации и государственности», — говорится в сообщении.
Отмечается, что День народного единства не станет выходным в республике. Формат его празднования пока не раскрывается.
Ранее Лукашенко заявил, что ему надоели протокольные мероприятия по случаю разных памятных дат, тогда как празднование Пасхи оставляет в его сердце «очень хороший след», так как она «значима и любима» для всех белорусов.
В мире,Александр Лукашенко,Польша,Беларусь,
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