На Украине назвали ошибкой молчание НАТО по вопросу вступления страны

Самой большой ошибкой НАТО является молчание стран по поводу вступления Украины в Альянс. Об этом заявила вице-премьер оп вопросам европейской и евроатлантической интеграции страны Ольга Стефанишина . Её слова приводит «Европейская правда».

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По словам Стефанишиной, Украина ожидает «исторические ответы» ещё с 2008 года, когда прошёл Бухарестский саммит НАТО.

Таким историческим ответом будет то, что мы ожидаем увидеть не только на фоне предстоящего саммита, но мы хотим увидеть ответ и день, который будет видимым для членства Украины в НАТО, — заявила вице-премьер.

Стефанишина подчеркнул, что речь идёт о так называемых «обязательствах союзников, которые были взяты на себя 13 лет назад, однако с тех пор украинцы получают только молчание.

Молчание не приносит ответов от другой стороны. Это абсолютно самая большая ошибка, которую могли сделать союзники, — не давать ответ Украине и Грузии относительно позиции, которая уже была зафиксирована на Бухарестском саммите, — посетовала вице-премьер.

При этом Украина уже вносит вклад в коллективную оборону и политику безопасности НАТО, «укрепляя южный фланг» Альянса.

В 2008 году на саммите в Бухаресте страны НАТО подтвердили, что Грузия и Украина имеют право на вступление в Альянс, однако сроки решения данного вопроса были отложены на неопределённое время.