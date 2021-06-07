Тихановская стала причиной скандала в Польше

Участие лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской
в мероприятиях, приуроченных к празднику свободы и солидарности в Польше
, обернулось скандалом. Об этом пишет
«Независимая газета».
9 августа 2020 года в Белоруссии
состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий президент Александр Лукашенко
, а второе место заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста. Сама Тихановская покинула страну и с тех пор регулярно выступает с политическими заявлениями и призывами к жителям Белоруссии.
Тихановская приняла участие в приуроченных к 32-й годовщине первых демократических парламентских выборов в Польше. Она посетила столичную школу для детей выехавших белорусов, поучаствовала в митинге противников режима в Белоруссии, встретилась с редакцией Gazeta Wyborcza.
При этом экс-кандидат в президенты Белоруссии неожиданно вызвала скандал между мэром Варшавы Рафалом Тшасковским, вице-председателем оппозиционной «Гражданской платформы», и главой парламентской фракции правящей партии «Закон и справедливость», вице-спикером парламента Рышардом Терлецким.
Терлецкого возмутило возможное участие Тихановской в международном молодежном мероприятии «Кампус Польша будущего».
«Если Тихановская хочет рекламировать антидемократическую оппозицию в Польше и выступать на массовке Тшасковского, то пусть ищет помощи в Москве, а мы давайте поддерживать такую белорусскую оппозицию, которая не становится на сторону наших противников», - заявил Терлецкий в Twitter, вызвав волну возмущения.
В свою очередь сама оппозиционерка подчеркнула, что старается встречаться со всеми политическими силами, «объединять, а не разделять».