«Аграрной сверхдержаве» Украине предрекли Средневековье

Политолог Руслан Бортник указал на зависимость сельского хозяйства Украины от импорта и отметил, что любой серьезный кризис отбросит «аграрную сверхдержаву» далеко назад. Об этом он рассказал в эфире канала «Первый казацкий».

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Бортник отметил, что Украине «нечем хвастаться», поскольку страна работает на Запад и уж точно не является «аграрной сверхдержавой».

«В каждой единице продукции украинской от 20% до 70% иностранной составляющей. В любом килограмме зерна, в литре масла, в тонне гороха или мяса будет от 20% до 70% иностранной химии, посевного материала, лекарств, средств роста и, в конце – концов, технологий», - пояснил эксперт.

Он высказал мнение, что зависимость украинской продукции от иностранных технологий составляет до 90%.

«Мы не владеем средствами производства нашей продукции. Мы абсолютно импортнозависимы от иностранных технологий и химии. Нечем хвастаться. Если будет какой-то кризис, и мы потеряем доступ к этим иностранным технологиям, то мы снова будем возвращаться в Средневековье», - считает Руслан Бортник.