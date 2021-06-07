«Аграрной сверхдержаве» Украине предрекли Средневековье

Политолог Руслан Бортник
указал на зависимость сельского хозяйства Украины
от импорта и отметил, что любой серьезный кризис отбросит «аграрную сверхдержаву» далеко назад. Об этом он рассказал в эфире канала
«Первый казацкий».
Бортник отметил, что Украине «нечем хвастаться», поскольку страна работает на Запад и уж точно не является «аграрной сверхдержавой».
«В каждой единице продукции украинской от 20% до 70% иностранной составляющей. В любом килограмме зерна, в литре масла, в тонне гороха или мяса будет от 20% до 70% иностранной химии, посевного материала, лекарств, средств роста и, в конце – концов, технологий», - пояснил эксперт.
Он высказал мнение, что зависимость украинской продукции от иностранных технологий составляет до 90%.
«Мы не владеем средствами производства нашей продукции. Мы абсолютно импортнозависимы от иностранных технологий и химии. Нечем хвастаться. Если будет какой-то кризис, и мы потеряем доступ к этим иностранным технологиям, то мы снова будем возвращаться в Средневековье», - считает Руслан Бортник.
Ранее экономист Юрий Гаврилечко назвал «ненаучной фантастикой» прогноз киевских властей о том, что к 2030 году Украина догонит Польшу по экономическим показателям. Эксперт посмеялся над чрезмерным оптимизмом правительства и посоветовал украинцам готовиться к африканским зарплатам.