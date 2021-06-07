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"Через Беларусь будут брать страны Балтии"

Алиса Селезнёва
4 часа назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко действует по указанию российского лидера Владимира Путина, а странам Балтии стоит готовиться к тому, что их «будут брать». Такое мнение в интервью порталу Delfi выразил литовский политический деятель, профессор Витаутас Ландсбергис.
"Через Беларусь будут брать страны Балтии"
Фото: ТАССТАСС
«Запад все время дурачат, якобы есть какой-то Лукашенко. Нет его, есть холоп Путина, путинский холоп в Минске, который делает то, что ему указывают или позволяют и не больше. Я не знаю, разрешили бы сбить самолет, но угрожать, похищать летящий самолет разрешили, и за это не отвечает Лукашенко, за это в ответе Путин», - заявил Ландсбергис, комментируя инцидент с лайнером Ryanair в Минске.
Он также выразил уверенность в том, что Белоруссия может стать частью России и плацдармом для нападения на страны Балтии.
«Через Беларусь будут брать страны Балтии. ( ) Нет государства, есть два склеенных государства, начальник сидит в Москве», - считает он.
23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший в Вильнюс из Афин, экстренно сел в аэропорту Минска. Поводом стало сообщение о бомбе на борту. После посадки был задержан находившийся на борту сооснователь Telegram-канала Nexta, считающимся в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял журналистам, что не верит в то, Москва не имеет отношения к экстренной посадке лайнера в Белоруссии. Свою позицию он аргументировал «очень тесными отношениями» между Москвой и Минском». В свою очередь президент России Владимир Путин опроверг эту версию.
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