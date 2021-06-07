«Запад все время дурачат, якобы есть какой-то Лукашенко. Нет его, есть холоп Путина, путинский холоп в Минске, который делает то, что ему указывают или позволяют и не больше. Я не знаю, разрешили бы сбить самолет, но угрожать, похищать летящий самолет разрешили, и за это не отвечает Лукашенко, за это в ответе Путин», - заявил Ландсбергис, комментируя инцидент с лайнером Ryanair в Минске.
«Через Беларусь будут брать страны Балтии. ( ) Нет государства, есть два склеенных государства, начальник сидит в Москве», - считает он.