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Обзор иноСМИ: "Россия на пути к «нормальной» жизни"

Елена Прошина
4 часа назад

ПМЭФ-2021: Россия на пути к «нормальной» жизни

Газета The Washington Post назвала Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) попыткой России показать, что страна возвращается к нормальной жизни после коронавируса. Авторы статьи также считают, что ПМЭФ стал способом продемонстрировать силу России перед встречей Владимира Путина с Джо Байденом.
«Полмира сидит по домам. У нас ситуация лучше, чем во многих других странах мира. < > Сегодняшняя обстановка в России, в Петербурге позволяет нам проводить такие мероприятия без особого риска распространения инфекции», - отметил Путин на ПМЭФ.
Хорошей коммерческой программой России The Washington Post назвала платную вакцинацию иностранцев, о которой президент рассказал на форуме. Газета напомнила и о проблемах страны - падении реальных доходов россиян на 3,5 процента и скачке цен на продукты.

«Теракты или контракты?»: мрачные перспективы Украины из-за «Северного потока-2»

Глава МВД Арсен Аваков заявил об угрозе взрывов на украинском газопроводе: по его мнению, это позволило бы России объяснить досрочный отказ от украинских труб. Об этом сообщает «Страна.ua».
По словам Авакова, на основе «информации разведорганов» Украина «прорабатывает разные сценарии и усиливает реагирование, в том числе по объектам критической инфраструктуры». При этом президент России Владимир Путин отмечал, что потребление газа в Европе будет расти, поэтому транзит через Украину может сохраниться и после завершения контракта в 2024 году.
«В прошлом году мы прокачали примерно 180 миллиардов, а в этом году можем выйти опять за 200 миллиардов [кубометров] < >. Пожалуйста, есть возможность загружать ГТС Украины и в будущем», - подчеркнул он.

Нетаньяху заявил о крупнейшем мошенничестве в истории демократии

На съезде партии «Ликуд» премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал правительство, которое готовится прийти к власти, и обвинил его в «крупнейшей фальсификацией на выборах в истории государства, и, возможно, в истории демократии». Об этом пишет The Times.
Коалицию, о которой говорил Нетаньяху, должен возглавить его бывший помощник Нафтали Беннетт. Новое правительство полагается на незначительное большинство членов парламента от правых, центристских, левых и арабских партий. Нетаньяху пообещал, что «Ликуд» «решительно выступит против этого опасного правительства капитуляции, и если оно будет сформировано, свергнет его очень скоро».

В США раскрыли детали расследования об НЛО

Власти США не нашли доказательств, что неопознанные летающие объекты (НЛО), которые периодически замечают в небе, связаны с инопланетянами. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на отчет американской разведки.
При этом подавляющее большинство из более чем 120 НЛО-инцидентов, произошедших за последние два десятилетия в США, не были вызваны какими-либо американскими технологиями. Сама двусмысленность выводов означает, что правительство не может окончательно опровергнуть НЛО-теории: согласно им объекты, наблюдаемые военными летчиками, являются космическими кораблями пришельцев.

«Музыка для ушей Москвы»: Украину оставили без оружия

Власти Германии заявили, что не будут поставлять оружие Украине. В Берлине объяснили, что конфликт между Украиной и Россией не может быть разрешен военным путем, только политическим - «и это, безусловно, звучит как музыка для ушей Москвы», пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Газета подчеркнула, что в действительности Запад не хочет давать Москве «повод для агрессии». Ни ЕС, ни США до сих пор не удавалось повлиять на Россию - об этом говорит пример Крыма, с которым на Западе смирились. «Пустые слова» властей Германии о «поддержке территориальной целостности» Украины издание назвало издевательством.
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