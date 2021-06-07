8 июня она встретится с президентом Чехии Милошем Земаном
и премьером-министром республики Андреем Бабишем. Кроме того, она также должна также встретиться с министром иностранных дел республики Якубом Кулганеком. Также отмечается, что 9 июня Тихановская в качестве почетного гостя выступит перед членами верхней палаты парламента. Ранее главы МИД
стран Евросоюза
пригласят бывшего кандидата в президенты Белоруссии, лидера оппозиции Светлану Тихановскую на заседание Совета ЕС
, которое состоится 21 июня.