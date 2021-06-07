В Белоруссии начнут сажать за зарплаты "в конвертах"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, который ужесточает наказание за серые схемы оплаты труда руководителям компаний. Так, за такую схему им грозит серьезная уголовная ответственность. Об этом сообщает «Царьград».

Уже известно о том, что в республике возбудили ряд уголовных дел по данной статье. В судах в ближайшее время окажутся руководители частной фирмы по изготовлению изделий из ПВХ. В связи с «серыми» зарплатами государство недополучило налогов на сумму около 2 млн рублей.

Как сообщалось, зарплату «в конвертах» платили 45 сотрудникам. Работники были проинформированы о том, что с этих средств они не платили налоги. Руководители, в свою очередь, не говорили, что сотрудники лишаются социальных гарантий.

Средства, которые платят таким образом, не учитываются при начислении пенсий и пособий по уходу за ребёнком.

В результате этого у бюджетников не поднимается заработная плата, а у пенсионеров не повышается пенсия.

Руководителей будут наказывать только за умышленное уклонение от уплаты налогов и страховых взносов.

Согласно предыдущим правилам, руководители несли только административную ответственность.