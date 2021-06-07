В Китае сгорел склад со смартфонами Xiaomi

Смартфоны Xiaomi сгорели в результате пожара на складе в Китае . Об этом сообщает китайское издание MyDrivers.

Фото: MyDrivers MyDrivers

Взрыв и возгорание произошло на складе Hunan Nantang Warehousing and Logistics Company в провинции Чанша. По словам очевидцев, в результате инцидента возник сильный пожар, над местом происшествия наблюдали большое облако из дыма и пепла. Сообщается, что на складе хранилась потребительская электроника различных производителей, в том числе партия смартфонов Xiaomi.

По словам журналистов, пострадало неизвестное количество устройств Xiaomi, подготовленное в рамках акции 618, которая в данный момент проходит в Китае. На инцидент отреагировал исполнительный директор корпорации Ван Хуа (Wang Hua), который заявил, что сгоревший склад не принадлежал Xiaomi, однако на его территории действительно хранилось определенное количество смартфонов бренда.

Хуа подчеркнул, что весь товар застрахован. Также представитель компании заметил, что пожар не затронет каких-либо актуальных заказов пользователей, так как сгоревшие устройства находились на складе на хранении. Также Ван Хуа выразил надежду, что в результате пожара никто из сотрудников склада или представителей специальных служб не пострадал.