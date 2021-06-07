Украина в опасности: Зеленский призвал немедленно принять страну в НАТО

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По его словам, на кону стоит независимость Украины.

На следующей неделе в Брюсселе ожидается

саммит лидеров стран НАТО. Стоит заметить, что Альянс не смог найти формат участия Киева на данной встрече.

«Я думаю, что если нас приветствуют в НАТО, если они действительно хотят видеть нас в рядах своих членов, то нет смысла смотреть в бинокль, в какое-то далекое будущее и обсуждать будущее. Вопрос надо решать немедленно», — отметил президент Украины.

Зеленский также не сомневается в том, что Украину со временем примут в Североатлантический альянс. Однако, по его словам, вера народа в это постепенно угасает.

По словам президента Украины, это очень существенная проблема.

Также недавно Владимир Зеленский назвал газопровод «Северный поток — 2» «оружием» в руках России. Именно так воспринимается проект в Киеве, указал украинский лидер.