В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Украина в опасности: Зеленский призвал немедленно принять страну в НАТО

Лера Букина
8 часов назад
Вопрос, связанный со вступлением Украины в НАТО, необходимо решать без промедления, поскольку страна находится в опасности. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью порталу Axios, передает NEWS.ru.
Украина в опасности: Зеленский призвал немедленно принять страну в НАТО
Фото:  Sergey Starostenko, XinHua, Globallookpress Sergey Starostenko, XinHua, Globallookpress
По его словам, на кону стоит независимость Украины.
На следующей неделе в Брюсселе ожидается
саммит лидеров стран НАТО. Стоит заметить, что Альянс не смог найти формат участия Киева на данной встрече.
«Я думаю, что если нас приветствуют в НАТО, если они действительно хотят видеть нас в рядах своих членов, то нет смысла смотреть в бинокль, в какое-то далекое будущее и обсуждать будущее. Вопрос надо решать немедленно», — отметил президент Украины.
Зеленский также не сомневается в том, что Украину со временем примут в Североатлантический альянс. Однако, по его словам, вера народа в это постепенно угасает.
По словам президента Украины, это очень существенная проблема.
Также недавно Владимир Зеленский назвал газопровод «Северный поток — 2» «оружием» в руках России. Именно так воспринимается проект в Киеве, указал украинский лидер.
Владимир Зеленский в ходе встречи с делегацией конгресса США назвал неработающими санкции, которые были введены против России. Зеленский считает целесообразным не просто давить, а выстроить новый формат санкционной политики.
В мире,Владимир Зеленский,НАТО,Украина,
17
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители