Украина в опасности: Зеленский призвал немедленно принять страну в НАТО

Вопрос, связанный со вступлением Украины
в НАТО
, необходимо решать без промедления, поскольку страна находится в опасности. Об этом заявил Владимир Зеленский
в интервью порталу Axios, передает
NEWS.ru.
Фото: Sergey Starostenko, XinHua, Globallookpress Sergey Starostenko, XinHua, Globallookpress
По его словам, на кону стоит независимость Украины.
На следующей неделе в Брюсселе ожидается
саммит лидеров стран НАТО. Стоит заметить, что Альянс не смог найти формат участия Киева на данной встрече.
«Я думаю, что если нас приветствуют в НАТО, если они действительно хотят видеть нас в рядах своих членов, то нет смысла смотреть в бинокль, в какое-то далекое будущее и обсуждать будущее. Вопрос надо решать немедленно», — отметил президент Украины.
Зеленский также не сомневается в том, что Украину со временем примут в Североатлантический альянс. Однако, по его словам, вера народа в это постепенно угасает.
По словам президента Украины, это очень существенная проблема.
Также недавно Владимир Зеленский назвал газопровод «Северный поток — 2» «оружием» в руках России. Именно так воспринимается проект в Киеве, указал украинский лидер.
Владимир Зеленский в ходе встречи с делегацией конгресса США назвал неработающими санкции, которые были введены против России. Зеленский считает целесообразным не просто давить, а выстроить новый формат санкционной политики.