Согласно новому законопроекту, внесенному в

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в Раду президентом Украины Владимиром Зеленским , коренными народами на Украине могут считать себя только три немногочисленных этноса, живущих в Крыму . Однако вопрос не касается русских, евреев, армян, поляков и других, сообщает газета «Взгляд».

Речь идет о законе «О коренных народах Украины».

Так, все граждане страны, представляющие различные этносы, делятся на три категории – титульная нация, коренные народы, которым обещаны привилегии, и все остальные.

Коренные народы – те, которые были сформированы на территории Крыма: крымские татары, крымчаки и караимы.

Как отмечается, на полуострове проживает 235-280 тысяч крымских татар, караимов – около пяти сотен, а крымчаков – всего около 200 человек. К «остальным» относятся как русские (37%), так и евреи, венгры, армяне, поляки, цыгане и многие другие национальности.

Новый закон подразумевает выделение коренным народам части дохода «от использования природных ресурсов в Крыму», заявил директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник

По мнению политолога, Зеленский хочет превратить закон в новый инструмент давления на Москву.

«Это попытка перетянуть на свою сторону представителей этих народов, живущих на полуострове: побудить их требовать от Москвы «большего», внушить им, что при украинском правлении им жилось бы богаче», – полагает Бортник.

Он добавил, что Киев стремится таким образом спровоцировать политический кризис в Крыму.

Кирилл Коктыш. Законопроект «жестко продавливает и Запад» и идет в копилку «Байдена перед переговорами с Путиным», считает доцент кафедры политической теории МГИМО

Данный закон является русофобским, указал бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф», ныне живущий в Москве политэмигрант Владимир Скачко . По его мнению, он направлен на дальнейшее переформатирование Украины в анти-Россию.

Из-за закона о коренных народах» не останется даже остатков демократии, священных для Европы принципов свободы и разнообразия народов, полагает президент Фонда изучения исторической перспективы Наталья Нарочницкая