Согласно новому законопроекту, внесенному в
в Раду президентом Украины Владимиром Зеленским
, коренными народами на Украине могут считать себя только три немногочисленных этноса, живущих в Крыму
. Однако вопрос не касается русских, евреев, армян, поляков и других, сообщает
газета «Взгляд».
Речь идет о законе «О коренных народах Украины».
Так, все граждане страны, представляющие различные этносы, делятся на три категории – титульная нация, коренные народы, которым обещаны привилегии, и все остальные.
Коренные народы – те, которые были сформированы на территории Крыма: крымские татары, крымчаки и караимы.
Как отмечается, на полуострове проживает 235-280 тысяч крымских татар, караимов – около пяти сотен, а крымчаков – всего около 200 человек. К «остальным» относятся как русские (37%), так и евреи, венгры, армяне, поляки, цыгане и многие другие национальности.
Новый закон подразумевает выделение коренным народам части дохода «от использования природных ресурсов в Крыму», заявил директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
.
По мнению политолога, Зеленский хочет превратить закон в новый инструмент давления на Москву.
«Это попытка перетянуть на свою сторону представителей этих народов, живущих на полуострове: побудить их требовать от Москвы «большего», внушить им, что при украинском правлении им жилось бы богаче», – полагает Бортник.
Он добавил, что Киев стремится таким образом спровоцировать политический кризис в Крыму.
Законопроект «жестко продавливает и Запад» и идет в копилку «Байдена перед переговорами с Путиным», считает доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш
.
Данный закон является русофобским, указал бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф», ныне живущий в Москве политэмигрант Владимир Скачко
. По его мнению, он направлен на дальнейшее переформатирование Украины в анти-Россию.
Из-за закона о коренных народах» не останется даже остатков демократии, священных для Европы принципов свободы и разнообразия народов, полагает президент Фонда изучения исторической перспективы Наталья Нарочницкая
.
«Свободная пресса» сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский старается выстраивать внеконституционную вертикаль власти, как и рекомендуют ему приближенные к нему люди.