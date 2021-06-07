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Появилось видео раскрашенных в радужные цвета полицейских авто

Александр Кузьмин
12 часов назад
Полицейские майами раскрасили свои авто в радужные цвета. Видео с презентации машины в цветах ЛГБТ публикует телеканал “360”.
На кадрах можно увидеть, как несколько полицейских торжественно презентуют внедорожник “Ford” раскрашенный в специальные цвета, связанный с сексуальными меньшинствами.
Сообщается что презентация приурочена к месяцу гордости ЛГБТ. Этим жестом полиция планировала выразить своё толерантное отношение.
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