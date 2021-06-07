Названы страны - лидеры по доступности газа

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РОССИЯ В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ

Как отмечается в исследовании, в 2020 году динамика цен на газ на европейском рынке была неравномерной.

"В первой половине года произошел беспрецедентный спад в связи с теплой зимой и высокой загруженностью газохранилищ, однако во второй половине ситуация изменилась, цены стали расти. Тем не менее среднегодовая цена была существенно ниже уровня 2019 года", — говорится в исследовании. Так, на голландской биржевой площадке TTF цена в среднем за 2020 год сократилась по сравнению с 2019 годом на 28,9%, до 113 долларов за тысячу кубометров.

Однако, уточняют эксперты, доступность газа для конечного потребителя определяется не только его ценой, но и уровнем дохода граждан. В исследовании указан объем газа, который могли приобрести на свои средние зарплаты жители различных стран.

Первое место в рейтинге занял Люксембург, среднестатистический житель которого на свою среднемесячную зарплату может приобрести в месяц 9,1 тысячи кубометров газа. "В этой стране относительно невысокие цены на газ, и при этом средняя зарплата одна из самых высоких в Европе", — говорится в исследовании.

На втором месте — Казахстан (7,5 тысячи кубометров), где невысокие зарплаты, но и цены на газ самые низкие из всех стран рейтинга. На третьем месте находится Россия, жители которой на свои средние зарплаты могут купить около 6,8 тысячи кубометров газа.

Четвертое и пятое места рейтинга занимают Великобритания и Бельгия.

АУТСАЙДЕРЫ

Меньше всего природного газа могут купить жители Украины. "На средний заработок здесь можно купить немногим больше тысячи кубометров, то есть почти в девять раз меньше, чем в лидирующем Люксембурге. Цены на газ на Украине по европейским меркам не самые высокие, однако, при этом в стране очень низкий уровень зарплат", — уточняется в исследовании.

На втором и третьем местах с конца находятся Молдавия и Босния и Герцеговина, в этих странах жители могу приобрести менее 1,4 тысячи кубометров газа в месяц.

Четвертое и пятое места с конца занимают Сербия и Португалия.

САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ И САМЫЙ ДОРОГОЙ

Эксперты также проанализировали цены на голубое топливо в пересчете на рубли. Самый дешевый газ — в Казахстане (4,3 рубля за кубометр), на втором месте находится Россия (6,5 рубля за кубометр).

Третье место занимает Белоруссия, где газ дороже, чем в России на 4,3 рубля. В первую пятерку по дешевизне газа входят также Турция и Молдавия.

Самый дорогой газ — в Швеции (101,3 рубля за кубометр). "Однако Швеция стремится к максимальному использованию возобновляемой энергии, поэтому потребление природного газа в этой стране незначительно", — отмечают эксперты.

Также дорогой газ в Нидерландах, Италии и Испании — более 80 рублей за кубометр.

Говоря о динамике цен на газ, следует заметить, что в большинстве стран Европы они снизились. Это произошло в 24 государствах. Наиболее значительно цены упали в Литве (-27,2%), Болгарии (-23,3%) и Латвии (-20,2%). Рост цен отмечен в девяти странах, из них наиболее существенное подорожание произошло на Украине (более чем в два раза), Казахстане (+34,2%), Белоруссии (+14,5%). Рост цен на газ в России составил 3%, что не выше инфляции.

ЦЕНЫ ВЫРАСТУТ

Эксперты предполагают, что в 2021 году биржевые цены на газ вырастут. "Это обусловлено той ситуацией, которая складывается на рынке. Холодная зима и весна истощили европейские хранилища, их заполняемость к концу марта составила всего 30%, а пополнение началось значительно позже, чем в прошлом году. Соответственно, тот рост цен, который начался в прошлом году, скорее всего, продолжится и в текущем", — говорится в исследовании.

Эксперты предполагают, что в России, где цена на газ регулируются правительством, рост не превысит 5%.

"Учитывая динамику заработной платы, можно предположить, что доступность газа для россиян как минимум останется на уровне прошлого года", — говорится в исследовании.