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Слушания по делу о крушении MH17 начались в Нидерландах

Вечерняя Москваиещё 5
6 часов назад
Окружной суд Гааги начал рассмотрение по существу дела о крушении рейса MH17 на Украине в 2014 году. Слушания начались в понедельник, 7 июня.
Слушания по делу о крушении MH17 начались в Нидерландах
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Первую часть разбирательств планируют провести с 7 июня по 9 июля. Слушания будут идти в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол под Амстердамом. Отмечается, что место для заседаний зарезервировал окружной суд Гааги.
Напомним, суд по этому делу начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.
Малайзийский боинг, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в июле 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все пассажиры погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Однако те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
По факту трагедии для расследования обстоятельств катастрофы была организована совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов. При этом Россию в данную организацию не пригласили. Позже были представлены промежуточные итоги, согласно которым за инцидентом якобы стоит РФ.
Ранее сообщалось, что агента украинских спецслужб выдворили из России.
В мире,Леонид Харченко,Олег Пулатов,Игорь Гиркин,Сергей Дубинский,Амстердам,Гаага,Нидерланды,Украина,
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