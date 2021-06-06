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Партия Меркель вышла в лидеры на важных земельных выборах

BFM.RU
18 часов назад
ХДС набирает более трети голосов в ландтаг Саксонии-Анхальт
Партия Меркель вышла в лидеры на важных земельных выборах
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Партия канцлера ФРГ Ангелы Меркель Христианско-демократический союз лидирует на выборах в парламент федеральной земли Саксония-Анхальт. Об этом свидетельствуют данные экзит-пола, сообщает «Интерфакс».
Эти выборы считаются в Германии последней официальной проверкой настроения избирателей перед выборами в бундестаг в сентябре этого года.
По мнению местных наблюдателей, основной неожиданностью стал высокий результат, который показал ХДС, — 36%.
В мире,Бундестаг,Интерфакс,
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