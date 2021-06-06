Жительница Горловки пострадала при взрыве боеприпаса

Жительница Донбасса пострадала в результате взрыва боеприпаса в лесополосе, сообщили в народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

В настоящее время женщина доставлена в больницу, с ней работают врачи. По данным правоохранителей, район регулярно обстреливают киевские силовики, за минувший месяц было зарегистрировано семь случаев.