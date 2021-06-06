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Украинцы распродали органы богатым иностранцам

Lenta.ruиещё 4
20 часов назад
В Болгарии раскрыли схему продажи органов украинцев богатым иностранцам, пишет издание «Страна.ua».
Украинцы распродали органы богатым иностранцам
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщил глава местного Минздрава Стойчо Кацаров, в бывшей государственной больнице Лозенец в Болгарии за два года было проведено около полутора десятков операций по пересадке почки от живых доноров.
Во всех указанных случаях донорами были молодые граждане Украины и Молдавии, а получателями — граждане Израиля, Омана и Японии. Для того чтобы узаконить операцию, в клинике они записывались как родственники.
Эксперт по торговле людьми и черной трансплантологии Вадим Резниченко рассказал, что в этой сфере есть транснациональные преступные группировки, в состав которых входят высококвалифицированные врачи. «В частности, немало клиник "черных" трансплантологов расположены как раз в Турции, а также в Китае и Египте», — отметил он.
Получатели органов платили от 50 тысяч долларов за одну почку, однако официально сумма была меньше в два раза. Донор получал от пяти до 15 тысяч долларов. Однако пока неизвестно, придумывались ли имена пациентов в больнице, или в схеме использовали фальшивые паспорта.
В мире,Минздрав РФ,Болгария,
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