В Израиле с 15 июня разрешат не носить маски в помещениях

«После ряда дискуссий мы пришли к выводу, что в случае, если в ближайшие дни ситуация с распространением ковида и соответствующие показатели не ухудшатся, мы с 15 июня отменим предписание о ношении масок в помещениях», — сказал Эдельштейн.
Он отметил, что послабление не будет распространяться на школы. С 18 апреля власти Израиля разрешили не носить защитные маски на открытом воздухе.
Ранее Минздрав Израиля с 31 мая запретил выезд граждан в Россию и Аргентину из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.