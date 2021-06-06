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В Израиле с 15 июня разрешат не носить маски в помещениях

RT на русскомиещё 7
20 часов назад
Министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн анонсировал отмену с 15 июня в стране предписания об обязательном ношении медицинских масок в помещениях. Об этом сообщает ТАСС.
В Израиле с 15 июня разрешат не носить маски в помещениях
Фото: ReutersReuters
«После ряда дискуссий мы пришли к выводу, что в случае, если в ближайшие дни ситуация с распространением ковида и соответствующие показатели не ухудшатся, мы с 15 июня отменим предписание о ношении масок в помещениях», — сказал Эдельштейн.
Он отметил, что послабление не будет распространяться на школы. С 18 апреля власти Израиля разрешили не носить защитные маски на открытом воздухе.
Ранее Минздрав Израиля с 31 мая запретил выезд граждан в Россию и Аргентину из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В мире,Медицинские маски,Юлий Эдельштейн,Минздрав РФ,Израиль,
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