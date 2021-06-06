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Умер Резо Габриадзе

Елена Прошина
21 час назад
В Грузии на 85-м году жизни умер драматург Резо Габриадзе, сообщает Телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".
Он написал сценарии к 35 фильмам, среди которых "Не горюй", "Мимино" и "Кин-дза-дза".
Резо Габриадзе родился в Кутаиси 29 июня 1936 года. В 1964 году закончил Государственный университет в Тбилиси.
Первым фильмом, поставленным по сценарию Габриадзе, стал "Не горюй". Режиссером выступил Георгий Данелия, а главные роли сыграли Евгений Леонов и Вахтанг Кикабидзе.
В 1981 году основал в Тбилиси Театр марионеток.
Кроме того Габриадзе известен как художник, скульптор и мастер книжной графики, чьи работы выставлялись в Москве, Санкт-Петербурге, Париже, Дижоне.
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