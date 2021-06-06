Умер Резо Габриадзе

Он написал сценарии к 35 фильмам, среди которых "Не горюй", "Мимино" и "Кин-дза-дза".

Резо Габриадзе родился в Кутаиси 29 июня 1936 года. В 1964 году закончил Государственный университет в Тбилиси.

В 1981 году основал в Тбилиси Театр марионеток.