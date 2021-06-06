Меган Маркл и принц Гарри стали родителями во второй раз

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл стали родителями во второй раз, сообщает The Sun со ссылкой на заявление, распространенное представителем семьи.

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У пары родилась дочь, которой дали имя Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор. Таким образом молодые родители отдали дать уважения матери принца Гарри принцессе Диане. Коротко в семье девочку планируют называть Лили.

Роды прошли в 4 июня в Больнице Санта-Барбара Коттедж в Калифорнии. Отмечается, что новорожденная и ее мать здоровы.

«Она больше, чем мы когда-либо могли себе представить», - поделились чувствами родители.