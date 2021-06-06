Меган Маркл и принц Гарри стали родителями во второй раз

Принц Гарри
и его супруга Меган Маркл стали родителями во второй раз, сообщает
The Sun со ссылкой на заявление, распространенное представителем семьи.
У пары родилась дочь, которой дали имя Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор. Таким образом молодые родители отдали дать уважения матери принца Гарри принцессе Диане. Коротко в семье девочку планируют называть Лили.
Роды прошли в 4 июня в Больнице Санта-Барбара Коттедж в Калифорнии. Отмечается, что новорожденная и ее мать здоровы.
«Она больше, чем мы когда-либо могли себе представить», - поделились чувствами родители.
У герцога и герцогини Сассекских также есть сын Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор, который родился 6 мая 2019 года.