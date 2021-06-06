США пригрозили наказать Россию за "агрессивность"

Отвечая на вопрос о недавних кибератаках на американские компании со стороны якобы находящихся на территории России хакеров, шеф американской дипломатии сказал: "Мы бы предпочли иметь более стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Мы ясно дали это понять. Но мы также ясно дали понять, что, если Россия решит действовать агрессивно или безрассудно по отношению к нам или нашим союзникам и партнерам, мы примем ответные меры".