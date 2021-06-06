США пригрозили наказать Россию за "агрессивность"

Соединенные Штаты примут меры, если Россия "решит действовать агрессивно или безрассудно" по отношению к ним или их союзникам. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью информационному порталу Axios, фрагмент которого был опубликован в воскресенье.
Отвечая на вопрос о недавних кибератаках на американские компании со стороны якобы находящихся на территории России хакеров, шеф американской дипломатии сказал: "Мы бы предпочли иметь более стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Мы ясно дали это понять. Но мы также ясно дали понять, что, если Россия решит действовать агрессивно или безрассудно по отношению к нам или нашим союзникам и партнерам, мы примем ответные меры".
В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. По утверждению американских спецслужб, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с каким-либо правительством.
Атака на компьютерные сети американской мясоперерабатывающей компании JBS была произведена 31 мая. По сообщению пресс-службы Белого дома, компания считает, что за нападением стоит преступная организация, находящаяся, вероятно, в России.
Президент России Владимир Путин назвал эти обвинения нелепыми и смешными и предположил, что такая ситуация могла быть спровоцирована для разжигания разногласий в преддверии его встречи с президентом США Джо Байденом, которая запланирована на 16 июня в Женеве.