На Украине пенсионерка прыгнула в заброшенный 20-метровый колодец, насмотревшись пропагандистских передач украинского ТВ о Путине и «российских агрессорах».

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Инцидент произошёл 2 июня, в селе Вознесенское (Черкасская область), передаёт «МК», ссылаясь на местные издания. 62-летняя женщина целый день смотрела политические передачи на украинском ТВ. Пропагандисты вещали, что Россия, как «страна-агрессор» в любой момент может напасть на Украину «по приказу Путина».

К шести вечера пенсионерка решила, что пора действовать. Она схватила подушку, некоторые вещи, печенье, побежала во двор и прыгнула в колодец.

Старушка пролетела 20 метров и упала на землю, поскольку в «кринице» давно не было воды. Пострадавшая сломала левое бедро и правую голень, но осталась жива. К заброшенному колодцу никто не ходил, поэтому крики о помощи услышали только через сутки.

В деревню вызвали спасателей. С помощью селян они извлекли жертву киевской пропаганды из колодца. Сейчас она находится в Золотоношской больнице.

Эксперты говорят , что на Украине используется один из мощнейших пропагандистских инструментов — «зомбирование» людей с помощью новостей на украинском телевидении.