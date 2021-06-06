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Украинская бабушка прыгнула в колодец, спасаясь от "нападения" России

Майк Габриелян
6 июня 2021
На Украине пенсионерка прыгнула в заброшенный 20-метровый колодец, насмотревшись пропагандистских передач украинского ТВ о Путине и «российских агрессорах».
Украинская бабушка прыгнула в колодец, спасаясь от "нападения" России
Фото: ВидеокадрВидеокадр
Инцидент произошёл 2 июня, в селе Вознесенское (Черкасская область), передаёт «МК», ссылаясь на местные издания. 62-летняя женщина целый день смотрела политические передачи на украинском ТВ. Пропагандисты вещали, что Россия, как «страна-агрессор» в любой момент может напасть на Украину «по приказу Путина».
К шести вечера пенсионерка решила, что пора действовать. Она схватила подушку, некоторые вещи, печенье, побежала во двор и прыгнула в колодец.
Старушка пролетела 20 метров и упала на землю, поскольку в «кринице» давно не было воды. Пострадавшая сломала левое бедро и правую голень, но осталась жива. К заброшенному колодцу никто не ходил, поэтому крики о помощи услышали только через сутки.
В деревню вызвали спасателей. С помощью селян они извлекли жертву киевской пропаганды из колодца. Сейчас она находится в Золотоношской больнице.
Эксперты говорят, что на Украине используется один из мощнейших пропагандистских инструментов — «зомбирование» людей с помощью новостей на украинском телевидении.
Используется запугивание внешними врагами, многоэтажная ложь о национальности с массой выдумок и абсурда. Один из экспертов заявил, что у украинцев «создают чувство психологической безальтернативности».
В мире,Телевидение,Россия,Украина,
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