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Sohu: Россия преподнесла США два "неприятных подарка" перед саммитом в Женеве

Газета.Ruиещё 1
22 часа назад
Перед встречей российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена Россия преподнесла США два неприятных подарка, считают эксперты китайского издания Sohu.
Sohu: Россия преподнесла США два "неприятных подарка"
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Во-первых, речь идет о решении российских властей исключить доллары из Фонда национального благосостояния (ФНБ), заменив их на золото и другие валюты. По мнению издания, такое решение снизит зависимость Москвы от американской валюты и может привести к проблемам у самих Соединенных Штатов.
Кроме того, китайские эксперты считают, что увеличение доли евро в ФНБ будет способствовать развитию отношений России с европейскими государствами.
Во-вторых, по мнению экспертов, неприятной новостью для Вашингтона стал провал при испытании американской системы противоракетной обороны на Гавайях. Данный инцидент произошел в поле зрения российского военного корабля, отмечает Sohu.
25 мая Кремль и Белый дом подтвердили, что главы государств встретятся 16 июня в Женеве. Провести переговоры в третьей стране предложил американский лидер Джо Байден в ходе телефонного разговора с российским коллегой, который состоялся в апреле текущего года.
Российский лидер заявил, что уверен в позитивном ключе предстоящей встречи с Байденом, однако не ждет прорывов во взаимоотношениях Москвы и Вашингтона.
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