Sohu: Россия преподнесла США два "неприятных подарка"

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Во-первых, речь идет о решении российских властей исключить доллары из Фонда национального благосостояния (ФНБ), заменив их на золото и другие валюты. По мнению издания, такое решение снизит зависимость Москвы от американской валюты и может привести к проблемам у самих Соединенных Штатов.

Кроме того, китайские эксперты считают, что увеличение доли евро в ФНБ будет способствовать развитию отношений России с европейскими государствами.

Во-вторых, по мнению экспертов, неприятной новостью для Вашингтона стал провал при испытании американской системы противоракетной обороны на Гавайях. Данный инцидент произошел в поле зрения российского военного корабля, отмечает Sohu.

25 мая Кремль и Белый дом подтвердили, что главы государств встретятся 16 июня в Женеве. Провести переговоры в третьей стране предложил американский лидер Джо Байден в ходе телефонного разговора с российским коллегой, который состоялся в апреле текущего года.