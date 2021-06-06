Sohu: Россия преподнесла США два "неприятных подарка"

Во-первых, речь идет о решении российских властей исключить доллары из Фонда национального благосостояния
(ФНБ), заменив их на золото и другие валюты. По мнению издания, такое решение снизит зависимость Москвы
от американской валюты и может привести к проблемам у самих Соединенных Штатов.
Кроме того, китайские эксперты считают, что увеличение доли евро в ФНБ будет способствовать развитию отношений России с европейскими государствами.
Во-вторых, по мнению экспертов, неприятной новостью для Вашингтона стал провал при испытании американской системы противоракетной обороны на Гавайях. Данный инцидент произошел в поле зрения российского военного корабля, отмечает Sohu.
25 мая Кремль и Белый дом подтвердили, что главы государств встретятся 16 июня в Женеве. Провести переговоры в третьей стране предложил американский лидер Джо Байден в ходе телефонного разговора с российским коллегой, который состоялся в апреле текущего года.
Российский лидер заявил, что уверен в позитивном ключе предстоящей встречи с Байденом, однако не ждет прорывов во взаимоотношениях Москвы и Вашингтона.