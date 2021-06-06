На форме сборной России предложили изобразить территорию СССР

Джабаров находит в произошедшем. Он винит в этом украинских футбольных функционеров, а не членов команды.

Крым на футболках украинской команды он связывает с деятельностью политиков, пытающихся таким образом привлечь всеобще внимание к интересам Украины и в очередной раз столкнуть лбами народы Европы.