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На форме футбольной сборной России предложили нарисовать территорию СССР

Елена Прошина
6 июня 2021
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров иронично прокомментировал появление на майках сборной Украины по футболу российского полуострова Крым, сообщает издание URA.RU.
На форме сборной России предложили изобразить территорию СССР
Фото: ТАССТАСС
«Они могут нарисовать что угодно, хоть весь земной шар, и написать, что это Украина. Однако от этого ничего не поменяется. Крым, Севастополь — это Россия. Это субъекты Российской Федерации. А то, что на Украине пытаются подобным образом привлечь внимание к себе, это не очень хорошо. Давайте, мы нарисуем на своих футболках территорию бывшего Советского Союза, поскольку все это было когда-то территорией большой России. Я думаю, что надо заниматься спортом. Спорт должен быть вне политики», — заключил сенатор.
Джабаров находит в произошедшем. Он винит в этом украинских футбольных функционеров, а не членов команды.
«Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко — очень уважаемый футболист. Его и в России всегда очень любили и уважали. Я думаю, что он тоже вне политики», - считает Владимир Джабаров.
Крым на футболках украинской команды он связывает с деятельностью политиков, пытающихся таким образом привлечь всеобще внимание к интересам Украины и в очередной раз столкнуть лбами народы Европы.
Ранее глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко представил на своей странице в Facebook игровую форму, в которой сборная страны будет выступать на предстоящем чемпионате Европы. Силуэт страны на ней включает и полуостров Крым. Напомним, что Евро-2020 пройдет в текущем году в период с 11 июня по 11 июля. Турнир был перенесен на 2021 год с сохранением названия из-за пандемии COVID-19.
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