На форме сборной России предложили изобразить территорию СССР

«Они могут нарисовать что угодно, хоть весь земной шар, и написать, что это Украина. Однако от этого ничего не поменяется. Крым, Севастополь — это Россия. Это субъекты Российской Федерации. А то, что на Украине пытаются подобным образом привлечь внимание к себе, это не очень хорошо. Давайте, мы нарисуем на своих футболках территорию бывшего Советского Союза, поскольку все это было когда-то территорией большой России. Я думаю, что надо заниматься спортом. Спорт должен быть вне политики», — заключил сенатор.
«Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко — очень уважаемый футболист. Его и в России всегда очень любили и уважали. Я думаю, что он тоже вне политики», - считает Владимир Джабаров.