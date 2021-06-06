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На Украине нашли замену Минску для переговоров с Россией

Майк Габриелян
6 июня 2021
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев уже отказался от посреднических услуг Белоруссии при переговорах по Донбассу. Об этом сообщает РИА Новости.
Переговоры по Донбассу могут пройти в Турции
Фото: ТАССТАСС
«Что касается нового места, а 100% от Минска нужно отказаться, я считаю, что мы это уже сделали, нужно только жестко это сказать», — сказал Климкин.
По его словам, место Белоруссии должны занять страны, которые не вводили санкции против российских переговорщиков. Иначе россияне просто не смогут приехать на переговоры.
В числе предпочтительных государств Климкин назвал Турцию, Сербию, Финляндию и Швейцарию.
При этом дипломат незалежной отметил, что Киев не устраивает вариант с Белградом (исторически Сербия является союзницей России). На Украине больше склоняются к турецкому Стамбулу, поскольку считают Турцию своим стратегическим партнером в противостоянии России на Черном море.
Вариант Стамбула, по словам Климкина, «лучше с точки зрения политики».
Украина пытается военным и политическим путем вернуть под свой контроль ДНР и ЛНР – пока не признанные государства, образовавшиеся после националистического переворота в Киеве 2014 года. При этом в Киеве не желают вести переговоры с руководством донбасских республик, предпочитая осаду и обстрелы. Россия выступает за мирное разрешение конфликта.
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