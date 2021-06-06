Переговоры по Донбассу могут пройти в Турции

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«Что касается нового места, а 100% от Минска нужно отказаться, я считаю, что мы это уже сделали, нужно только жестко это сказать», — сказал Климкин.

По его словам, место Белоруссии должны занять страны, которые не вводили санкции против российских переговорщиков. Иначе россияне просто не смогут приехать на переговоры.

В числе предпочтительных государств Климкин назвал Турцию, Сербию, Финляндию и Швейцарию.

При этом дипломат незалежной отметил, что Киев не устраивает вариант с Белградом (исторически Сербия является союзницей России). На Украине больше склоняются к турецкому Стамбулу, поскольку считают Турцию своим стратегическим партнером в противостоянии России на Черном море.

Вариант Стамбула, по словам Климкина, «лучше с точки зрения политики».