Белорусский экс-силовик рассказал, как могли пытать Протасевича

Экс-подполковник белорусской милиции, выступающий сегодня от объединения бывших белорусских силовиков BYPOL, Александр Азаров уверен, что к задержанному основателю Telegram-канала Nexta Роману Протасевичу могли применяться методы и физического, и психического воздействия. Об этом сообщает телеканал «Настоящее время» (признан в РФ иностранным агентом).

После "признаний" Протасевича в эфире белорусского госканала ОНТ 3 июня его родители решили, что сына держат в заложниках, а в штабе Светланы Тихановской заявили, что комментарии даны явно под давлением.

Зная методы белорусских властей, КГБ, ГУБОПиК, экс-силовик считает, что журналисту было трудно отказаться от дачи признательных показаний. По словам Азарова, «их методы очень сейчас напоминают 1937 год».

Бывший полицейский утверждает, что сейчас сотрудники ГУБОПиК могут класть людей на пол, избивать резиновой дубинкой, стрелять из незаряженного пистолета в голову. Кроме того, к задержанным применяются методы внутрикамерной разработки, когда человек помещается в камеру, куда подсаживаются определенные лица, которые унижают, избивают и "опускают" задержанного.

«Они сейчас применяют все что угодно... Главное, чтобы человек признался в том, что им нужно», - сказал Азаров.

Также ранее белорусские власти заявили, что Протасевич якобы принимал участие в боевых действиях на востоке Украины. По словам Азарова, у него еще со времен службы в милиции есть точная информация о том, что КГБ республики допрашивал Протасевича в 2015 году по поводу той поездки и убедился, что речь шла только о репортерской работе.

Ранее профайлер и психиатр Алексей Филатов заметил , что во время интервью Протасевич испытывал критический уровень стресса. Все позитивные эмоции, которые он демонстрировал были не искренними. Это говорит о том, что он делает то, «что от него это ожидают, если не требуют», сказал психиатр.