Рабочие выгнали Зеленского с чужой дачи

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил на своей странице в Instagram, что в честь Дня журналиста Украины организовал для представителей прессы шашлык-пати на территории президентской резиденции «Залесье».

Фото: Instagram Instagram

Там глава государства лично пожарил шашлыки журналистам.

Они рассказали Telegram-каналу "Политика страна", что теперь понятно, почему Зеленский решил начать кампанию по выселению чиновников с госдач.

За шашлыками президент вспомнил, как однажды гулял по району Конча-Заспе, где он сам проживает на госдаче. Во время прогулки он решил зайти на территорию одного из соседних участков.

Но на дачу его не пустили рабочие, которые заявили, что они не пустят президента на частную территорию. Зелинский ушел, но признался, что был сильно возмущен.

Позже он узнал, что соседняя дача принадлежит известному украинскому пластическому хирургу, который «неизвестным способом» приобрел участок. Тогда он принял решение проверить все земельные участки и выселить тех, кто получил их незаконно.