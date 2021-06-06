Китай становится незаменимым партнером Белоруссии

«Лента.ру»
продолжает цикл статей о китайском влиянии на постсоветском пространстве. Долгие годы Пекин при помощи больших кредитов формировал экономическую зависимость у стран Средней Азии и с каждым годом все больше влияет
на их политику. А в 2013 году Пекин начал реализацию Экономического пояса Шелкового пути — проекта, который предусматривает создание трех трансъевразийских экономических коридоров, один из которых проходит через Белоруссию
. Поэтому Белоруссия, расположенная у порога Европы, очень важна для Китая
, но и Лукашенко как никогда нуждается в сильном партнере, отношения с которым можно использовать как козырь в переговорах с Россией
и ЕС
. Не далее как 7 июля президент Республики Беларусь подписал указ о дополнительных преференциях для китайских компаний. «Лента.ру» разбиралась, на что готов пойти Лукашенко ради укрепления отношений с Пекином и может ли Белоруссия, по примеру среднеазиатских республик, попасть в зависимость от Китая.