Трамп потребовал от Китая 10 триллионов долларов из-за коронавируса

Трамп выступил на съезде республиканцев Северной Каролины. В его речи преобладала агрессивная риторика по отношению к Пекину.
«Пришло время, чтобы Америка и весь мир потребовали репараций и ответственности от Коммунистической партии Китая. Нам нужно единогласно заявить, что Китай должен заплатить», — сказал он.
Бывший хозяин Белого дома также призвал немедленно ввести стопроцентные пошлины на все китайские товары.
Трамп обвиняет КНР в распространении коронавируса. По его мнению, Байден не может эффективно противостоять китайской экспансии. Пекин отрицает обвинения и заявляет, что преодолел эпидемию быстрее других стран.
На съезде Трамп также заявил, что китайские переговорщики и президент России Владимир Путин открыто насмехаются над Джо Байденом.
Трамп заявил ранее, что у него «были отличные отношения с Путиным». Однако, по словам бывшего президента, «никто не был так суров с Россией», как он.