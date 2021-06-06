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Трамп потребовал от Китая 10 триллионов долларов из-за коронавируса

Майк Габриелян
6 июня 2021
Китай должен заплатить другим странам «репарации» за пандемию коронавируса. Это минимум 10 триллионов долларов. Такое требование выдвинул бывший президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.
Трамп потребовал от Китая 10 триллионов долларов из-за коронавируса
Фото: ТАССТАСС
Трамп выступил на съезде республиканцев Северной Каролины. В его речи преобладала агрессивная риторика по отношению к Пекину.
«Пришло время, чтобы Америка и весь мир потребовали репараций и ответственности от Коммунистической партии Китая. Нам нужно единогласно заявить, что Китай должен заплатить», — сказал он.
Бывший хозяин Белого дома также призвал немедленно ввести стопроцентные пошлины на все китайские товары.
Трамп обвиняет КНР в распространении коронавируса. По его мнению, Байден не может эффективно противостоять китайской экспансии. Пекин отрицает обвинения и заявляет, что преодолел эпидемию быстрее других стран.
На съезде Трамп также заявил, что китайские переговорщики и президент России Владимир Путин открыто насмехаются над Джо Байденом.
Трамп заявил ранее, что у него «были отличные отношения с Путиным». Однако, по словам бывшего президента, «никто не был так суров с Россией», как он.
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