В Польше запаниковали из-за газовой «российско-немецкой петли»

Несколько лет назад Польша и Дания заключили соглашение о строительстве газопровода Baltic Pipe. Магистраль должна соединить норвежские газодобывающие морские установки и польскую газотранспортную систему. Реализация проекта запланирована на 2022 год, когда Польша намеревалась отказаться от закупок российского газа.