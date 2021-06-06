В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В Польше запаниковали из-за газовой «российско-немецкой петли»

Елена Прошина
6 июня 2021
Польские СМИ высказывают опасения, что после остановке Данией строительства газопровода из Норвегии в Польшу их страна будет вынуждена продолжить закупки природного газа в России. Об этом сообщает РИА «Новости».
В Польше запаниковали из-за газовой «российско-немецкой петли»
Фото: EPA-EFEEPA-EFE
Несколько лет назад Польша и Дания заключили соглашение о строительстве газопровода Baltic Pipe. Магистраль должна соединить норвежские газодобывающие морские установки и польскую газотранспортную систему. Реализация проекта запланирована на 2022 год, когда Польша намеревалась отказаться от закупок российского газа.
Недавно датские власти отозвали свое разрешение на строительство газопровода из-за возможной опасности для местных летучих мышей и соневых. Теперь польские СМИ переживают, что планы отказа от поставок топлива из России оказались под угрозой.
«Немецкая сторона не против поставить Польшу в такое затруднительное положение... Все больше и больше сужается российско-немецкая петля в отношении Польши», - опасается журналист Gazeta Polska Яцек Лизиневич.
Обозреватель издания wPolityce Петр Цивиньский считает, что «Пришедший к власти Джо Байден стремится к сближению с Россией и Германией, отказавшись ради этого от санкций против «Северного потока — 2». Вся международная система меняется, сокрушается автор.
«Россия и Германия хотят получить доминирующую позицию не только на европейском континенте, и это очевидно. Польское правительство реагирует, но другие страны либо не видят этого, либо их устраивает такое положение дел», — переживает журналистка портала Dzień Dobry Białystok Агнешка Северук-Мачеоровская.
В мире,Санкции,Строительство,Джозеф Байден,Россия,Польша,Дания,Норвегия,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители