В Польше запаниковали из-за газовой «российско-немецкой петли»

«Немецкая сторона не против поставить Польшу в такое затруднительное положение... Все больше и больше сужается российско-немецкая петля в отношении Польши», - опасается журналист Gazeta Polska Яцек Лизиневич.
«Россия и Германия хотят получить доминирующую позицию не только на европейском континенте, и это очевидно. Польское правительство реагирует, но другие страны либо не видят этого, либо их устраивает такое положение дел», — переживает журналистка портала Dzień Dobry Białystok Агнешка Северук-Мачеоровская.