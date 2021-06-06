В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Трамп обвинил Байдена в поддержке «Северного потока-2»

Lenta.ru
6 июня 2021
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что новая администрация во главе с Джо Байденом «позволила» России построить «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости.
Трамп обвинил Байдена в поддержке «Северного потока-2»
Фото: ReutersReuters
Политик также раскритиковал отказ Байдена от строительства американского трубопровода Keystone.
«Отклонили наш трубопровод, но поддерживают российский, который я полностью остановил, отправившись в Германию и во все части Европы», — отметил Трамп.
К настоящему моменту «Северный поток-2» готов на 95 процентов. Его планировали ввести в эксплуатацию еще в конце 2019 года, но из-за американских ограничительных мер срок запуска пришлось откладывать несколько раз. Президент США ранее заявил, что санкции больше не могут остановить стройку.
В мире,Северный поток 2,Санкции,Строительство,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Соединенные Штаты,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители