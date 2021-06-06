Трамп обвинил Байдена в поддержке «Северного потока-2»

К настоящему моменту «Северный поток-2» готов на 95 процентов. Его планировали ввести в эксплуатацию еще в конце 2019 года, но из-за американских ограничительных мер срок запуска пришлось откладывать несколько раз. Президент США ранее заявил, что санкции больше не могут остановить стройку.