Байден захотел стабильных отношений с Россией

По словам политика, Соединенные Штаты не ищут конфликта.
«Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений, в рамках которых мы могли бы работать с Россией по таким вопросам, как стратегическая стабильность и контроль над вооружениями», — отметил он.
Байден добавил, что в связи с этим он принял решение о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) на пять лет.
Ранее Белый дом поделился ожиданиями от встречи президента России Владимира Путина и Джо Байдена. В частности, США не рассчитывают, что саммит поможет разрешить все проблемы и вызовы в отношениях двух стран. При этом американская сторона рассматривает встречу как возможность обсудить сферы, где у стран есть совместные интересы, и «темы, где у нас присутствует озабоченность».
Встреча президентов России и США пройдет 16 июня в Женеве.