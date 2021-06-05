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Кравчук объяснил, зачем Путину нужен Медведчук на Украине

Ura.Ruиещё 4
5 июня 2021
Российскому Владимиру Путину необходим депутат Виктор Медведчук на Украине, так как они близки по характеру. Об этом заявил первый президент страны, глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.
Кравчук заявил о сходстве Путина и Медведчука
Фото: ТАССТАСС
«Воспитанник КГБ. И он слушает одно, думает другое, а делает третье. И я убежден в том, что ему нужен Медведчук для того, чтобы в Украине был человек, который будет творить, глубоко не понимая последствия этого творения», — рассказал Кравчук в эфире украинского «5 канала».
По словам экс-главы Украины, Медведчук «близок по характеру» Путину.
Кроме того, Кравчук отметил, что сейчас Виктор Медведчук превратился во «врага Украины». Однако он сохранил шансы на будущее в политике.
Ранее пророссийскому депутату Виктору Медведчуку и его коллеге по партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарасу Козаку предъявили обвинения в госизмене. Депутата посадили под домашний арест. В ответ Путин сообщил об угрозе для России из-за Киева и сказал, что Украину превращают в «анти-Россию». Президент отметил, что РФ будет реагировать на опасность. Экс-глава украинского МИД Павел Климкин признался, что его испугали слова президента РФ Владимира Путина о превращении Украины в антипод России, передает телеканал 360.
В мире,Тарас Козак,Леонид Кравчук,Павел Климкин,Виктор Медведчук,Владимир Путин,МИД,Телеканал "360° Подмосковье",Киев,Украина,
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