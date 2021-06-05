Кравчук заявил о сходстве Путина и Медведчука

Ранее пророссийскому депутату Виктору Медведчуку и его коллеге по партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарасу Козаку
предъявили обвинения в госизмене
. Депутата посадили под домашний арест
. В ответ Путин сообщил об угрозе для России из-за Киева и сказал, что Украину превращают в «анти-Россию
». Президент отметил, что РФ будет реагировать на опасность. Экс-глава украинского МИД Павел Климкин
признался, что его испугали слова президента РФ Владимира Путина о превращении Украины в антипод России, передает телеканал 360.