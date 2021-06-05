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Белоруссия может отказаться от западных товаров и технологий

Прайм
1 час назад
Минск готов переключиться на российские и азиатские технологии с европейских и американских, а также прибегнуть к специальным защитным мерам по отношению к западным товарам народного потребления в качестве ответа на введенные против него санкции, заявил премьер Белоруссии Роман Головченко.
"Комплекс мер": Белоруссия откажется от западных товаров
Фото: ТАССТАСС
"Конечно, мы будем вынуждены уходить от западных товаров, от западных технологий. Мы готовы переключиться в том числе на азиатские технологии, которые последние несколько десятилетий семимильными шагами движутся вперед. По предварительным подсчетам, один Китай может заменить 90% европейских и американских технологий. Плюс к этому российские технологии, которые достаточно активно развиваются", — сказал Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанному в субботу.
Он подчеркнул, что в Минске знают, кем заменить поставщиков, готовы переориентироваться.
"Разрыв технологий сейчас минимальный", — подчеркнул глава правительства.
"Мы готовы к тому, чтобы применять специальные защитные меры в отношении нашего рынка. Это касается не только инвестиционного импорта в Беларусь, но и товаров народного потребления. У нас есть все полномочия для того, чтобы действовать в защиту наших интересов", — подчеркнул премьер-министр.
Головченко напомнил, что "комплекс мер в ответ на санкции готов".
В мире,Роман Головченко,Минск,Беларусь,
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