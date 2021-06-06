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Минск оценил возможный ущерб от санкций Запада

Вечерняя Москваиещё 5
6 июня 2021
Ущерб от санкций Запада против Белоруссии в финансовой и торговой сферах вряд ли превысит три процента от ВВП. Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко в субботу, 5 июня.
Белоруссия оценила возможный ущерб от санкций Запада
Фото: РИА НовостиРИА Новости
— Цена санкций финансовых, которые накладываются на экономику страны, — это было посчитано на основе всех кейсов, составляет порядка 1,7 процентных пункта к ВВП, торговых санкций — 0,7 процентных пункта. Если вместе торговые и финансовые санкции, то максимальный объем ущерба, который был посчитан, составлял 2,9 процента ВВП, — заявил глава правительства в эфире телеканала «Беларусь 1», ссылаясь на исследования о санкциях американских ученых.
Головченко выразил уверенность, что эти цифры будут перекрыты за счет иных источников, отметив, что страна не собирается «сидеть и ждать», пока ей причинят «этот кумулятивный ущерб».
По словам премьера, в случае абсолютного закрытия воздушного пространства для авиации страны, Белоруссия испытает ущерб, но «абсолютно точно» сможет его компенсировать.
Напомним, в пятницу, 4 июня, Евросоюз ввел запрет авиакомпаниям Белоруссии летать в воздушном пространстве стран ЕС и совершать посадку в европейских аэропортах. Ограничительные меры начали усиливать из-за ситуации с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии.
Глава департамента по авиации Министерства транспорта Белоруссии Артем Сикорский назвал санкции против авиационной сферы страны рейдерским захватом.
Напомним, самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.
3 июня Протасевич сообщил, что он признал вину в призывах к протестам после выборов президента в Белоруссии.
Суд Центрального района Минска включил Telegram-канал Nexta в список экстремистских материалов. Решение было принято в связи с содержанием информационных публикаций, в которых были найдены признаки экстремистской деятельности, включая организацию и призывы к массовым беспорядкам.
В мире,Массовые беспорядки,Артем Сикорский,Роман Головченко,ЕС,Минск,Беларусь,
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