Победители «Евровидения-2021» угодили в новый скандал

Музыкальная группа The Vendettas из Нидерландов обвинила победителя международного конкурса «Евровидения-2021» - итальянскую рок-группу Maneskin - в плагиате, передает РЕН ТВ.

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По словам солистов The Vendettas, их композиция "You Want It, You Got It" 1997 года звучит идентично песни Maneskin "Zitti E Buoni".

Участник нидерландской группы Йорис Лиссенс однако заявил, что необходимо понять, можно ли считать плагиатом схожесть новой песни с треком, выпущенным до рождения итальянских рокеров - 27 лет назад.

Ранее победителей "Евровидения-2021" уличили в плагиате другие музыканты из Италии. Группа Anthony Laszlo утверждает, что Maneskin украли у них гитарный рифф, написанный 6 лет назад.