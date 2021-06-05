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Победители «Евровидения-2021» угодили в новый скандал

Ювелина Бернст
1 час назад
Музыкальная группа The Vendettas из Нидерландов обвинила победителя международного конкурса «Евровидения-2021» - итальянскую рок-группу Maneskin - в плагиате, передает РЕН ТВ.
Победители «Евровидения-2021» угодили в новый скандал
Фото: AP PhotoAP Photo
По словам солистов The Vendettas, их композиция "You Want It, You Got It" 1997 года звучит идентично песни Maneskin "Zitti E Buoni".
Участник нидерландской группы Йорис Лиссенс однако заявил, что необходимо понять, можно ли считать плагиатом схожесть новой песни с треком, выпущенным до рождения итальянских рокеров - 27 лет назад.
Ранее победителей "Евровидения-2021" уличили в плагиате другие музыканты из Италии. Группа Anthony Laszlo утверждает, что Maneskin украли у них гитарный рифф, написанный 6 лет назад.
Maneskin победил на «Евровидении» в 2021 году, набрав 524 балла. Российская певица Manizha с композицией "Russian Woman" набрала 204 балла, заняв девятое место.
В мире,РЕН ТВ,Нидерланды,
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