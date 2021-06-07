В Словакии начинается применение "Спутника V"

"Вакцинация "Спутником V" начнется в Словакии 7 июня и будет проходить поэтапно, - отметили в Минздраве
. - В понедельник, первый день вакцинации, прививки российским препаратом начнут делать в Братиславском (Западная Словакия) и Жилинском краях (север республики), во вторник подключатся Нитрянский край (Западная Словакия), в четверг - Тренчанский (запад страны) и Банскобыстрицкий край (Центральная Словакия). В следующие выходные к вакцинации приступят в остальных краях Словакии - Трнавском (Западная Словакия), Прешовском и Кошицком (восток республики)".