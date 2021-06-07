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В Словакии начинается применение "Спутника V"

ТАССиещё 1
17 часов назад
Использование российской вакцины против коронавируса "Спутник V" начинается в понедельник в Словакии. Вакцинация жителей республики будет проводиться в регионах страны поэтапно, начиная с Братиславского и Жилинского краев (север Словакии). Об этом ТАСС сообщили в национальном министерстве здравоохранения.
В Словакии начинается применение "Спутника V"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Вакцинация "Спутником V" начнется в Словакии 7 июня и будет проходить поэтапно, - отметили в Минздраве. - В понедельник, первый день вакцинации, прививки российским препаратом начнут делать в Братиславском (Западная Словакия) и Жилинском краях (север республики), во вторник подключатся Нитрянский край (Западная Словакия), в четверг - Тренчанский (запад страны) и Банскобыстрицкий край (Центральная Словакия). В следующие выходные к вакцинации приступят в остальных краях Словакии - Трнавском (Западная Словакия), Прешовском и Кошицком (восток республики)".
Прививки "Спутником V", как ранее проинформировал словацкий Минздрав, можно будет получить в Братиславе, городах Лученец (Центральная Словакия), Нове-Замки (запад страны), Михаловце (восток Словакии), Гуменне (восток Словакии), Бойнице (запад республики), Пиештяны (Западная Словакия) и Жилина (север Словакии).
Словакия, получившая 1 марта "Спутник V", с 1 июня начала онлайн-регистрацию желающих им привиться. Вакцинироваться российским препаратом смогут граждане в возрасте от 18 до 60 лет.
В Словакии вакцинация от коронавируса началась 26 декабря 2020 года. В страну поступают вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американских фирм Moderna, Johnson & Johnson, а также британско-шведской AstraZeneca.
В мире,Johnson & Johnson,Pfizer,Минздрав РФ,Словакия,
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