В Словакии начинается применение "Спутника V"

Прививки "Спутником V", как ранее проинформировал словацкий Минздрав, можно будет получить в Братиславе, городах Лученец (Центральная Словакия), Нове-Замки (запад страны), Михаловце (восток Словакии), Гуменне (восток Словакии), Бойнице (запад республики), Пиештяны (Западная Словакия) и Жилина (север Словакии).

Словакия, получившая 1 марта "Спутник V", с 1 июня начала онлайн-регистрацию желающих им привиться. Вакцинироваться российским препаратом смогут граждане в возрасте от 18 до 60 лет.