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Жители США о встрече Байдена и Путина: «Америка становится все тупее»

Ювелина Бернст
49 минут назад
В США раскритиковали главу государства Джо Байдена в свете предстоящего саммита с президентом РФ Владимиром Путиным. На этот счет высказались читатели The Wall Street Journal.
Жители США о встрече Байдена и Путина: «Америка становится все тупее»
Фото: ТАССТАСС
Байден "в кармане Путина", заявил один из комментаторов. "Америка становится все тупее...", высказал мнение другой пользователь.
Еще один читатель написал, что именно Байден сделал Путина сильнее, "прекратив развивать нефтегазовую отрасль". Тот же человек отметил, что нынешний американский лидер погряз в коррупции, и "Америка будет десятилетиями расплачиваться за ущерб, нанесенный экономике его администрацией".
Также прозвучало мнение, что российский президент хочет убедиться, что его американский коллега «так же некомпетентен вживую, как и на ТВ".
Путин и Байден встретятся 16 июня в Женеве, чтобы обсудить разногласия между странами и поднять другие темы, важные для России и США.
Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что одной из тем встречи президентов может стать тема НЛО.
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