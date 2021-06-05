В Японии заявили, что вопрос по Курилам будет решен только при Путине

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"Территориальный вопрос удастся решить, лишь пока Путин занимает должность президента РФ. Упустив эту возможность, мы навсегда оставим его нерешенным", - считает японский депутат.

4 июня Путин заявил, что поправка к Конституции РФ о запрете на отчуждение территорий не означает, что переговоры по мирному договору с Японией будут приостановлены. Российский лидер подчеркнул, что с Японией надо выстраивать добрососедские отношения.

Источник в канцелярии японского премьер-министра отметил настрой Путина на продолжение переговоров, но признался, что в правительстве Японии «нет ни одного человека, который ожидал бы сиюминутного продвижения переговорного процесса".