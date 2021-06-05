В Японии заявили, что вопрос по Курилам будет решен только при Путине

Правительство Японии сможет решить проблему Курильских островов, только пока на своем посту остается президент России Владимир Путин, заявил депутат от Партии японского возрождения Мунэо Судзуки, который на протяжении многих лет занимается вопросами диалога Токио и Москвы. Слова Судзуки передает агентство Kyodo.
"Территориальный вопрос удастся решить, лишь пока Путин занимает должность президента РФ. Упустив эту возможность, мы навсегда оставим его нерешенным", - считает японский депутат.
4 июня Путин заявил, что поправка к Конституции РФ о запрете на отчуждение территорий не означает, что переговоры по мирному договору с Японией будут приостановлены. Российский лидер подчеркнул, что с Японией надо выстраивать добрососедские отношения.
Источник в канцелярии японского премьер-министра отметил настрой Путина на продолжение переговоров, но признался, что в правительстве Японии «нет ни одного человека, который ожидал бы сиюминутного продвижения переговорного процесса".
Россия и Япония десятилетиями ведут переговоры с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основные разногласия касаются прав на южную часть Курил. После окончания войны архипелаг был включен в состав СССР, но Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих островов.