"Протасевича ждет расстрел в ЛНР"

Бывшему главному редактору Telegram-канала NEXTA и боевику «Азова» Роману Протасевичу в случае экстрадиции в Луганскую народную республику грозит расстрел за «преступления против человечности» в Донбассе. Об этом ФАН рассказал источник в Народной милиции ЛНР.

Фото: Александр Река/ТАСС Александр Река/ТАСС

Кроме того, стало известно о том, что представители прокуратуры ЛНР выехали в Минск для допроса Протасевича. Для этого в страну их пригласил президент Александр Лукашенко

Отметим, что ранее в Луганске обвинили белорусского оппозиционера в обеспечении транзита граждан, желающих воевать в Донбассе на стороне Украины . А на прошлой неделе генпрокуратура ЛНР возбудила против него уголовное дело. По версии следствия, летом 2014 года он добровольно вступил в украинский батальон «Азов», который в ЛНР признан террористической организацией, и до зимы 2015-го участвовал в боевых действиях в Донбассе, будучи заместителем командира связи второй ударно-штурмовой роты.

В пресс-службе ведомства ЛНР утверждают, что Протасевич обстреливал населенные пункты Донбасса из тяжелого вооружения: пушек МТ-12, гаубиц Д-30, минометов и зенитных установок. В результате погибли и были ранены мирные жители, разрушена гражданская инфраструктура.

Сам Протасевич в недавнем интервью заявил, что был в 2014 году при батальоне «Азов» в Донбассе и состоял в объединении белорусов «Отряд Погоня». Однако, по его словам, он не принимал участия в боевых действиях, так как является иностранцем. Протасевич утверждает, что занимался там и занимался фотографией. Он также заявил, что считает свое нахождение в Донбассе большой ошибкой.

Кроме того, оппозиционер выразил надежду, что Минск не отдаст его Луганску.

«Надеюсь у президента найдется достаточно политической воли, достаточно решимости, чтобы не выдать меня», — отметил он.

Интересно, что нового мы узнаем из допроса Протасевича луганскими следователями? И для чего все это вообще нужно? Генпрокуратура ЛНР тут выполняет роль «злого следователя», чтобы Протасевич был в Минске сговорчивей? Ведь ясно же, что Протасевича им не отдадут

— Думается, это не более чем элемент информационной шумихи вокруг Протасевича, — убежден политолог Станислав Смагин. — Ибо, с одной стороны, я не припоминаю резонансных судебных приговоров статусным военным преступникам в ЛДНР, а с другой, если Протасевич и был в «Азове», то не статусной персоной.

Видимо, это часть игры «вот он преступник, а мы даем ему возможность раскаяться и по телевизору похвалить Батьку». Правда, тогда закономерно возникает обратный вопрос — если это реально военный преступник расстрельного уровня, не странновато ли его амнистировать лишь за похвалы Батьке?

— Вероятность выдачи Протасевича в Луганск стремиться к нулю, — уверен политолог Александр Дудчак. — Однако правильно, что шум вокруг этого поднимают. А, как Генпрокуратура ЛНР должна себя вести? Дело вовсе не в какой-то роли. Они реагируют и действуют в соответствии с имеющейся информации. И просто не имеют право игнорировать задержание такое деятеля, успевшего засветиться в качестве сообщника убийц и мародеров из «Азова».

«СП»: — Кстати, следователи ЛНР таки допросят Протасевича. Чего ждать от этого допроса? Протасевич ранее открещивался от участия в боевых действиях

— Вот следствие и установит – участвовал ли он в боевых действиях или нет. Открещивался, потому что, как участник, может получить очень серьезные обвинения и соответствующий приговор. Ему будет сложно откреститься, т.к. уже сами «азовцы» подтвердили, что он был среди них.

«СП»: — Судя по откровениям Протасевича он рассчитывает на показательное помилование «доброго батьки»

— Он может рассчитывать, на что угодно. Белорусскому суду и следствию виднее, конечно. Но с чего бы его показательно миловать? Вряд ли такое решение понравится большинству белорусов, а Западу, даже если Лукашенко назначит его своим советником, власть в Белоруссии все равно не угодит. Закончится решением в рамках закона.

«СП»: — А если теоретически представить себе, что Протасевич или еще кто из медийно известных участников карательных батальонов попал бы в руки ДНР или ЛНР, его бы расстреляли или обменяли или получил бы соответствующий срок, был бы поставлен в резерв на обмен?

— Неофициальное заявление ЛНР о Протасевиче видимо задумывалось в качестве профилактического – оно направлено против тех, кто хотел бы авантюрно пойти воевать на Донбасс, — считает политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгений Валяев. — Нужно делать такие заявления более аккуратно, выбирая максимально корректные и юридически грамотные формулировки, чтобы не было ощущения, что его делают какие-то бандформирования, угрожая своим врагам расстрелами.Реально рассматривать ситуацию, когда Минск отдал бы своего гражданина непризнанным государственным образованиям, не стоит. Для начала Минску нужно признать ЛДНР, а перед этим для последовательности признать российский статус Крыма. Ведь одно дело, когда намеки об этом делает Лукашенко, а совсем другое дело – реальные шаги государства по признанию. Хотя нельзя однозначно сказать, что российская сторона требует от Белоруссии признания независимости ЛДНР, ведь Минск является важной переговорной площадкой между Киевом, Донецком и Луганском — а терять такую площадку не хотелось бы, это не в интересах Москвы. Не стоит считать, что Лукашенко своими словами якобы легитимизировал ЛДНР. Белорусский президент регулярно делает противоречивые заявления, это важная составная часть его стиля. Это заявление выглядит очередным популизмом Лукашенко – он говорит то, что от него хотели бы услышать в Москве. Хотя и в Москве от него ожидают не слов, а действий – для начала по статусу Крыма.

История с якобы участием Протасевича в боевых действиях против ЛДНР ничем не закончится. Для репутации ЛДПР будет вообще вредно допрашивать Протасевича, учитывая то, каким образом этот человек оказался в руках режима Лукашенко. Если бы даже Протасевич попал в руки милиции ЛДНР, то он скорее оказался бы в списках на обмен пленными между Украиной и непризнанными республиками. Никаких расстрелов и другой кровожадности мы бы не увидели, это нанесло бы большой репутационный урон по Донецку и Луганску. «Расстрел за преступления против человечности» – сомнительная и нереалистичная формулировка, который пугают не самые грамотные источники из Народной милиции ЛНР. Всегда лучше сначала думать, прежде чем говорить – даже если такие заявления делаются анонимно.

«СП»: — А России есть смысл на все эти телодвижения как-то реагировать?