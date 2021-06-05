В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Шинейд О'Коннор объявила об уходе со сцены

Газета.Ruиещё 3
5 июня 2021
Ирландская певица Шинейд О'Коннор объявила в Twitter об уходе со сцены.
Шинейд О'Коннор объявила об уходе со сцены
Фото: Ints Kalnins/ReutersInts Kalnins/Reuters
Свое решение 54-летняя певица объяснила возрастом и усталостью. «Концертов и мероприятий больше не будет», — написала она.
Кроме того, О'Коннор извинилась перед промоутерами и менеджерами, для которых новости о ее уходе со сцены оказались сюрпризом. «Я не хотела ждать мужского одобрения того, когда именно мне уходить», — уточнила артистка.
В 2022 году должен выйти новый альбом Шинейд О'Коннор под названием NVDA, который, если верить певице, будет последним.
В 2018 году Шинейд О'Коннор приняла ислам и рассказала, что теперь у нее новое имя — Шухада. Тогда О'Коннор уточнила, что следует эзотерическому течению в исламе — суфизму. На критическое замечание о том, что она могла бы начать с того, чтобы стать просто мусульманкой, певица ответила, что всю жизнь была суфией втайне.
В мире,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители