Шинейд О'Коннор объявила об уходе со сцены

Ирландская певица Шинейд О'Коннор объявила в Twitter об уходе со сцены.

Фото: Ints Kalnins/Reuters Ints Kalnins/Reuters

Свое решение 54-летняя певица объяснила возрастом и усталостью. «Концертов и мероприятий больше не будет», — написала она.

Кроме того, О'Коннор извинилась перед промоутерами и менеджерами, для которых новости о ее уходе со сцены оказались сюрпризом. «Я не хотела ждать мужского одобрения того, когда именно мне уходить», — уточнила артистка.

В 2022 году должен выйти новый альбом Шинейд О'Коннор под названием NVDA, который, если верить певице, будет последним.