Шинейд О'Коннор объявила об уходе со сцены

Ирландская певица Шинейд О'Коннор объявила в Twitter об уходе со сцены.
Фото: Ints Kalnins/ReutersInts Kalnins/Reuters
Свое решение 54-летняя певица объяснила возрастом и усталостью. «Концертов и мероприятий больше не будет», — написала она.
Кроме того, О'Коннор извинилась перед промоутерами и менеджерами, для которых новости о ее уходе со сцены оказались сюрпризом. «Я не хотела ждать мужского одобрения того, когда именно мне уходить», — уточнила артистка.
В 2022 году должен выйти новый альбом Шинейд О'Коннор под названием NVDA, который, если верить певице, будет последним.
В 2018 году Шинейд О'Коннор приняла ислам и рассказала, что теперь у нее новое имя — Шухада. Тогда О'Коннор уточнила, что следует эзотерическому течению в исламе — суфизму. На критическое замечание о том, что она могла бы начать с того, чтобы стать просто мусульманкой, певица ответила, что всю жизнь была суфией втайне.