23 августа Киев планирует проведение саммита «Крымская платформа», в рамках которого будет обсуждаться вопрос возвращения полуострова. К мероприятию предлагается присоединиться Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде, США и Японии. Власти последней также одобрили проведение саммита.