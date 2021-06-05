30 мутаций: пациентка с ВИЧ проболела COVID 7 месяцев

ВИЧ-инфицированная женщина из ЮАР проболела COVID-19 233 дня, за это время SARS-CoV-2 в ее организме накопил более 30 мутаций. В мире около 10 млн человек с ВИЧ, которые не знают о своем статусе или не могут подавить инфекцию с помощью препаратов — и врачи опасаются, что в случае заражения COVID-19 они станут источником новых, более смертельных штаммов SARS-CoV-2.

Фото: Themba Hadebe/AP Themba Hadebe/AP

Южноафриканские исследователи из Университета Квазулу-Натал задокументировали случай COVID-19 длительностью более полугода у пациентки с ВИЧ. Они подробно описали его в статье, опубликованной на сервисе препринтов medRxiv.

36-летняя женщина почувствовала себя плохо в сентябре 2020 года, тест на SARS-CoV-2 оказался положительным. Болезнь продлилась семь месяцев, за время которых штамм вируса приобрел более 30 новых мутаций.

В ЮАР людей с ВИЧ, в том числе и детей, насчитывается около 7,5 млн. В мире - почти 40 млн. Большинство носителей ВИЧ имеет доступ к лечению, но около четверти не получают необходимой помощи. Если не сдерживать инфекцию с помощью антиретровирусной терапии, болезнь ослабляет иммунитет, что становится причиной частых и долгих инфекций.

Пациентка узнала о своем диагнозе еще в 2006 году. Вирусную нагрузку удалось свести к минимуму благодаря АРВТ. Однако у женщины оказался крайне низкий уровень CD4+ T-клеток, которые помогают организму вырабатывать антитела, а CD8+ T-клеткам - уничтожать клетки, пораженные коронавирусом.

В сентябре 2020 года пациентку в течение 12 дней мучили кашель, боль в горле и затрудненное дыхание. После того, как врачи выяснили, что у нее COVID-19, женщина на протяжении девяти дней получала кислородную терапию. Затем ее выписали. Однако даже после выписки анализы продолжали показывать положительный результат на SARS-CoV-2 в течение 216 дней.

Исследователи обнаружили, что вирус получил 32 генетических изменения, 13 из которых были связаны с белковым шипом, необходимым вирусу для проникновения в клетки и их заражения. Другие мутации были аналогичны обнаруженным ранее в штаммах SARS-CoV-2 из Великобритании и ЮАР.

Спустя полгода после начала наблюдений врачи заменили некоторые препараты в ее схеме терапии. Это позволило подстегнуть иммунитет и избавиться от инфекции. На 233 день болезни тест на SARS-CoV-2, наконец, оказался отрицательным. Пациентка стала участницей исследования, посвященного влиянию ВИЧ на течение COVID-19.

Всего врачи наблюдают за 300 носителями ВИЧ, заразившимися COVID-19.

Рано говорить, уникален ли случай этой женщины, отмечают авторы работы. Вполне возможно, что у других пациентов с ВИЧ инфекция тоже задерживается в организме надолго, приводя к появлению потенциально более смертельных штаммов SARS-CoV-2. В этом случае носители ВИЧ, не принимающие АРВТ, могут стать "фабрикой новых штаммов для всего мира", опасается ведущий автор исследования генетик Тулио де Оливейра.

"Это показывает, что вирус может получать преимущества до тех пор, пока мы не сможем его притормозить, и мы должны замедлить его распространение во всем мире", - говорит иммунолог Брюс Уокер.

Предположительно, около 8 млн человек в мире живут с ВИЧ, не зная об инфекции. А у 1,7 млн возникают проблемы с лечением и АРВТ помогает им недостаточно. Таким образом, почти 10 млн человек могут стать носителями COVID-19 на долгие месяцы и тем самым дать вирусу возможность беспрепятственно мутировать.

Однако без необходимого количества данных о зараженных COVID-19 носителях ВИЧ делать выводы о масштабах рисков пока рано. Ранее внимание ученых привлекла пожилая женщина с лейкемией, в организме которой SARS-CoV-2 продержался 105 дней. У нее не было симптомов COVID-19 — врачи обнаружили болезнь, когда женщина лежала в больнице с тяжелой анемией. Врачи регулярно брали пробы из верхних дыхательных путей женщины, однако даже на 70-й день в них обнаруживался вирус в концентрациях достаточных, чтобы пациентка была заразна. Полностью он пропал только на 105-й день.

"Мы ожидали, что такое может произойти, но не встречали сообщений об этом", — отмечают исследователи.