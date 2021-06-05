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Стало известно о беспрецедентной коррупции в Центральной Америке

Прайм
28 минут назад
В Сан-Сальвадоре жена бывшего президента страны приговорена к десяти годам тюрьмы за коррупцию, пишет агентство ABC.
Раскрыто беспрецедентная коррупция в Центральной Америке
Фото: © РИА Новости. Виталий Аньков© РИА Новости. Виталий Аньков
Экс-президент Сальвадора Антонио Сака был приговорен к 10 годам тюрьмы за коррупцию в 2018 году. Его супруга была также осуждена за финансовые махинации.
Большое влияние на расследование дел о коррупции в регионе оказывают США.
Несколько последних анти-коррупционных расследований широко обсуждались в американских СМИ.
"Мы не можем ожидать, что народы Сальвадора, Гватемалы и Гондураса будут процветать, когда их избранные представители власти больше сосредоточены на самообогащении, чем на служении обществу", — прокомментировала парламентарий США от Демократической партии Норма Торрес.
Ана Лихия де Сака была признана виновной в незаконном обогащении. Суд обязал ее выплатить в бюджет 4,4 миллиона долларов.
Два других президента страны также были обвинены в коррупции.
Франсиско Флорес, президент Сальвадора в 1999-2004 годах,был помещен под домашний арест в рамках расследования о коррупции и умер, не дождавшись суда.
Маурисио Фунес, президент Сальвадора в 2009-2014 годах, после начала анти-коррупционного расследования бежал Никарагуа.
В мире,Криминал,Франсиско Флорес,Демократическая партия США,телеканал АВС,Сан-Сальвадор,
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